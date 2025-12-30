Dieci anni senza Frank Casaglieri Il gigante gentile che era un artista

Sei anni sono passati dalla scomparsa di Franco Casaglieri, artista e uomo di grande sensibilità. Nato nel 1952 e scomparso nel 2015, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale italiano. La sua memoria rimane viva tra chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, testimoniando il suo spirito gentile e il talento che ha condiviso con passione.

Dieci anni senza Franco Casaglieri. Il 30 dicembre 2015 a soli 63 anni, dopo una breve malattia che ha combattuto con serenità, ci lasciava un uomo amato da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Una scomparsa che colpì davvero tutta la città. Molto frettolosamente lo si poteva considerare l’amico di Roberto Benigni o di Carlo Monni, Frank è stato molto di più. Certamente ha incarnato lo spirito puro della toscanità e l’essenza dell’essere pratese, è stato capace di unire perfettamente le due anime della nostra città, le due vocazioni che hanno resistito nel tempo: il mondo del tessile e quello dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci anni senza Frank Casaglieri. Il gigante gentile che era un artista Leggi anche: L'assist che non c'è, l'agente truffaldino e il mistero della C: Yinka, morte di un gigante gentile Leggi anche: Il GGG – Il grande gigante gentile: tutto quello che c’è da sapere sul film Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dieci anni senza Frank Casaglieri. Il gigante gentile che era un artista; Adesivi di Anna Frank, l'accusa per i 12 tifosi della Lazio cade in prescrizione. Dieci anni senza Frank Casaglieri. Il gigante gentile che era un artista - Innamorato di Prato, amico storico di Benigni e Monni, era rappresentante tessile e uomo di spettacolo. msn.com

Dieci anni dopo Netflix: è stata vera rivoluzione? - Il 22 ottobre del 2015, giusto a metà della seconda decade del nuovo millennio, è un mercoledì come tanti: al governo il “rottamatore” Matteo Renzi è alle prese con la sua riforma costituzionale, ... avvenire.it

Dieci anni senza Valeria Solesin: cosa successe quella notte al Bataclan - La prima deflagrazione è alle 21 e 16 allo Stade de France è in corso l’amichevole Francia- vanityfair.it

La vittoria a Dresda dopo l'intervento effettuato dieci anni fa a Palermo - facebook.com facebook

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, ho deciso di rivedere Dieci capodanni. Come ho detto in una delle ultime puntate di Intermezzo Podcast, credo che si tratti di una delle serie migliori di questa stagione. Vuoi per la struttura del racconto, vuoi pure per l'abilit x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.