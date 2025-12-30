Dieci anni senza Frank Casaglieri Il gigante gentile che era un artista

Sei anni sono passati dalla scomparsa di Franco Casaglieri, artista e uomo di grande sensibilità. Nato nel 1952 e scomparso nel 2015, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale italiano. La sua memoria rimane viva tra chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, testimoniando il suo spirito gentile e il talento che ha condiviso con passione.

Dieci anni senza Franco Casaglieri. Il 30 dicembre 2015 a soli 63 anni, dopo una breve malattia che ha combattuto con serenità, ci lasciava un uomo amato da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Una scomparsa che colpì davvero tutta la città. Molto frettolosamente lo si poteva considerare l’amico di Roberto Benigni o di Carlo Monni, Frank è stato molto di più. Certamente ha incarnato lo spirito puro della toscanità e l’essenza dell’essere pratese, è stato capace di unire perfettamente le due anime della nostra città, le due vocazioni che hanno resistito nel tempo: il mondo del tessile e quello dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

