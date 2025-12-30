Da oltre un decennio, l’acqua di alcune zone di Roma presenta livelli di arsenico oltre i limiti di sicurezza. Questa situazione impone ai residenti di evitare di berla, usarla per cucinare o lavarsi, con conseguenze sulla qualità della vita. Un problema di salute pubblica che richiede attenzione e interventi mirati per garantire l’approvvigionamento di acqua sicura e affidabile.

Vietato bere l’acqua che sgorga dai rubinetti. Sconsigliato anche utilizzarla per cucinare e fare la doccia. È così che vive ancora una parte di Roma, quella che in casa è alle prese con l’acqua “avvelenata”. Con i valori dell’arsenico superiori ai limiti indicati dalla legge. Una vicenda che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Dieci anni di arsenico nell’acqua. Così si vive nella Roma “avvelenata”

