Dieci anni a guida Lorenzetti | Il mio più grande risultato? Garanzie di futuro per la scuola
Gianni Lorenzetti, dopo dieci anni alla guida di Montignoso, riflette sul suo percorso, sottolineando come il suo principale risultato sia aver contribuito a garantire un futuro stabile per la scuola locale. La sua uscita dalla scena politica segna una fase di cambiamento per il paese, lasciando un’eredità di impegno e dedizione rivolta al benessere della comunità e alle future generazioni.
di Alfredo Marchetti Gianni Lorenzetti non è più sindaco di Montignoso. Suona molto strano per i suoi compaesani, per la politica locale, per l’opinione pubblica. Per un decennio il primo cittadino all’ombra del castello Aghinolfi ha rappresentato un punto fermo di concretezza, disponibilità e competenza amministrativa. Da quelle primarie vinte 10 anni fa al cinema Rosi ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi l’ormai ex primo cittadino ha un’esperienza diversa sulle spalle, ma anche tanta voglia di fare bene in Regione. Alla nomina ha ricordato il suo ’maestro’ politico, il compianto Narciso Buffoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Trani, dieci anni di Libera: memoria, scuola e futuro contro le mafie
Leggi anche: Flavio Cobolli: «Ho vissuto il mio più grande sogno. Dedico la vittoria a mia mamma, a mio fratello, che non smette di piangere, e a un mio grande amico che spero torni a giocare presto a calcio»
Dieci anni a guida Lorenzetti: Il mio più grande risultato? Garanzie di futuro per la scuola; Sir Perugia campione del mondo: il giorno dopo tra festa e i complimenti delle istituzioni. Sedici trofei in dieci anni.
Dieci anni a guida Lorenzetti: "Il mio più grande risultato? Garanzie di futuro per la scuola" - L’ormai ex primo cittadino: "Istituti rimessi a nuovo: l’istruzione per i giovani resterà nel Comune". msn.com
La vittoria a Dresda dopo l'intervento effettuato dieci anni fa a Palermo - facebook.com facebook
Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, ho deciso di rivedere Dieci capodanni. Come ho detto in una delle ultime puntate di Intermezzo Podcast, credo che si tratti di una delle serie migliori di questa stagione. Vuoi per la struttura del racconto, vuoi pure per l'abilit x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.