Di Marzio | Milan difensore a zero o quasi E Dovbyk strizzerebbe ancora l’occhio ai rossoneri
Gianluca Di Marzio analizza le strategie di mercato del Milan in vista della sessione invernale. Il club valuterebbe un rinforzo nel reparto difensivo con un investimento minimo o nullo, mentre Dovbyk potrebbe rimanere un’opzione ancora sotto osservazione. Le scelte del Milan sembrano orientate a ottimizzare le risorse disponibili, puntando a rafforzare la rosa con attenzione e senza grandi spese.
Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle prossime mosse del Milan per l'imminente sessione invernale: un rinforzo dietro, ma non soltanto. Attenzione al nome di Artem Dovbyk. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dopo aver chiuso per Fullkrug il Milan cercherà di rinforzare la rosa con un nuovo difensore centrale.
Il Milan cerca un difensore e tra i nomi che piacciono ad Allegri c'è Gatti: il rendimento del difensore alla Juventus dal 2022 al 2024
Un obiettivo del Milan per il calciomercato invernale è regalare un difensore a Massimiliano Allegri.
