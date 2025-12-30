Detiene 92 chili di fuochi pirotecnici e altro materiale esplodente | arrestato

A Ceglie Messapica, un uomo è stato arrestato con 92 chili di fuochi pirotecnici e altro materiale esplodente. L'intervento segue un precedente arresto nella stessa zona, dove erano stati sequestrati 180 chili di fuochi e ordigni artigianali. La scoperta evidenzia l'attenzione delle forze dell'ordine sulla sicurezza pubblica e sul controllo del materiale esplodente illegale.

CEGLIE MESSAPICA - Dopo l'arresto di ieri di un uomo che aveva nel garage 180 chili di fuochi pirotecnici e 84 ordigni artigianali, se ne registra un altro analogo. Continua dunque l'attività dei carabinieri, sotto la direzione del comando provinciale di Brindisi, orientata a garantire alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Detiene 92 chili di fuochi pirotecnici e altro materiale esplodente: arrestato Leggi anche: Fuochi d’artificio illegali: sequestrati 60 chili di materiale esplodente nel Beneventano Leggi anche: Anagni. Detenzione illegale di fuochi d’artificio e materiale esplodente confezionato artigianalmente. I Carabinieri denunciano una coppia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Detiene 92 chili di fuochi pirotecnici e altro materiale esplodente: arrestato - Prosegue il contrasto dei carabinieri alla detenzione illecita di materiale potenzialmente pericoloso, in vista della notte di San Silvestro: un 66enne colto in flagranza ... brindisireport.it

Tre chili cocaina e fuochi d'artificio illegali, arrestato - Nasconde nel box tre chili di droga e 40 chili di fuochi d'artificio: è finito in manette nell'ambito del servizi di controlli predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla produzione e ... ansa.it

Botti di Capodanno, denunciati padre e figlio: in casa arsenale di 120 chili di fuochi d’artificio - Due uomini, padre e figlio, sono stati denunciati dai carabinieri di Civitavecchia per non aver denunciato la presenza in casa di 120 chili di fuochi d’artificio. fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.