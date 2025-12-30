Democrazia partecipata | sarà finanziato lo sportello di ascolto psicologico e di riabilitazione cognitiva

Il Comune di Agrigento annuncia il finanziamento di un progetto dedicato alla democrazia partecipata. Saranno attivi uno sportello di ascolto psicologico e di riabilitazione cognitiva, presso la biblioteca comunale e le chiese locali. L'iniziativa mira a offrire supporto e servizi alla comunità, promuovendo il benessere e la partecipazione attiva dei cittadini.

"Spazi di ascolto e memoria – Sportello di ascolto psicologico e attività di riabilitazione cognitiva presso la biblioteca comunale eo le chiese del comune di Agrigento". È questa la proposta presentata da Ghirardi Giorgia – che ha totalizzato 251 preferenze - che si è aggiudicata i fondi.

