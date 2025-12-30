Demenza ecco cosa difende il cervello dal disturbo cognitivo lieve
Il disturbo cognitivo lieve rappresenta una fase intermedia tra il normale invecchiamento cerebrale e la demenza. Non tutti coloro che lo sperimentano finiscono per sviluppare una forma più grave della condizione. Comprendere le strategie che aiutano a proteggere il cervello può contribuire a mantenere le funzioni cognitive più a lungo e a ridurre il rischio di progressione verso la demenza.
Non tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve (Mild cognitive impairment, una condizione intermedia tra il normale invecchiamento cerebrale e la demenza) sviluppano poi una demenza. Alcuni, pur presentando numerosi fattori di rischio biologico e alterazioni di specifici biomarcatori, mostrano una sorprendente capacità di resistenza alla progressione della malattia. Il dato non rappresenta una novità assoluta ed è in linea con quanto confermato da un gruppo di ricercatori italiani, che ha tuttavia sviluppato un approccio particolarmente innovativo. I risultati sono descritti in uno studio sulla rivista statunitense Alzheimer’s & Dementia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
