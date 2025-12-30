Del Piero racconta il suo magico 1996 a Sky Sport - La Copertina ???

Alessandro Del Piero ripercorre su Sky Sport il 1996, anno che ha segnato la sua ascesa nel calcio italiano. Con parole sincere, condivide i momenti più significativi di quell’annata, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulle sfide vissute. Un’occasione per rivivere un periodo fondamentale della sua storia sportiva, raccontato con sobrietà e passione, senza artifici né protagonismi.

Alessandro Del Piero torna su Sky Sport per raccontare il 1996, l'anno che lo consacrò leggenda del calcio italiano. Documentario in due episodi il 6 e 12 gennaio che ripercorre la stagione magica con la Juventus campione d'Europa da capocannoniere e campione del mondo per club con il gol decisivo in finale contro il River Plate. A soli 21 anni Alex entrava nella storia del calcio mondiale? Paolo Condò, Bruno Longhi e Massimo Marianella accompagnano Del Piero in questo viaggio con straordinarie ricostruzioni d'archivio. Le tre grandi firme che 30 anni fa raccontarono sulla carta stampata e in TV la storia del prodigio bianconero guidato da Marcello Lippi verso la consacrazione definitiva.

