Del Genio | dubbi sullo scambio Lucca-Castellanos

Restano aperti i dubbi sul possibile scambio tra Lucca e Castellanos, un tema che continua a essere al centro delle discussioni sul Napoli. Le decisioni riguardanti gli attaccanti sono ancora in fase di valutazione, e le prossime settimane potrebbero portare a sviluppi importanti. Per approfondire le ragioni e le implicazioni di questa possibile operazione, si analizzano le diverse posizioni e scenari futuri.

Il tema attaccanti continua ad animare il dibattito attorno al Napoli, soprattutto in vista delle scelte che potrebbero maturare. IL PARERE - Del Genio: "Scambio Lucca-Castellanos? Ho seri dubbi, ma è un ottimo giocatore, servirebbe come vice-Hojlund" - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a "Linea Calcio" su Canale 8.

