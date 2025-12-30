Dedem le cabine fototessera? Diventano punti di servizio al cittadino

Dedem, storica azienda italiana specializzata in cabine fototessera, sta evolvendo il proprio modello di business. Puntando su innovazione, crescita e presenza internazionale, l’obiettivo è trasformare le cabine in punti di servizio al cittadino, offrendo soluzioni più avanzate e funzionali. Questa evoluzione mira a rispondere alle esigenze di un mercato in rapido cambiamento, mantenendo l’impegno di qualità e affidabilità che da sempre contraddistingue Dedem.

Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Le cabine elettriche diventano tele. Parte 'Il mondo disegnato 2025' Leggi anche: La broncoscopia d'urgenza al pronto soccorso di Rivoli: un nuovo servizio al cittadino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Pos e scontrini, dal 2026 si cambia: devono essere collegati, le novità. Dedem, le cabine fototessera? Diventano punti di servizio al cittadino - Sono le direttrici su cui sta lavorando per il futuro Dedem, azienda made in Italy storicamente legata al business delle cabine fototessera che punta a ... adnkronos.com Violenza sulle donne, così le cabine fototessera diventano un rifugio - Il progetto dell'associazione Differenza Donna in collaborazione con l'azienda produttrice delle cabine, Dedem ... quotidiano.net Dedem, dalla prima cabina fototessera alla quotazione. E ora punta a crescere nel business dell'Ict - L'azienda romana che gestisce cabine per fototessera in Italia e all'estero, a pochi mesi dalla quotazione guarda a nuove opportunità di crescita. milanofinanza.it

