Deciso il divieto di scoppio di petardi e simili in aree pubbliche e private a uso pubblico fino al 7 gennaio l' ordinanza

È stato emanato un divieto temporaneo, valido fino al 7 gennaio, che vieta lo scoppio di petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnici in aree pubbliche e private accessibili al pubblico. L’ordinanza mira a garantire la sicurezza e prevenire incidenti, limitando l’uso di questi esplosivi in luoghi che possono interessare aree pubbliche o frequentate dalla collettività.

«Divieto di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi a uso pubblico».Questo il primo punto dell'ordinanza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Deciso il divieto di scoppio di petardi e simili in aree pubbliche e private a uso pubblico fino al 7 gennaio, l'ordinanza Leggi anche: Con le festività natalizie torna il divieto di bere alcolici e superalcolici nelle aree pubbliche della città Leggi anche: Capodanno, vietato l'uso di botti, petardi e fuochi d'artificio a Desio: multe fino a 500 euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La città in provincia di Como dove a Capodanno sono vietati petardi e fuochi (multe fino a 500 euro); Poggibonsi, divieto di petardi e botti su tutto il territorio dal 24 dicembre al 7 gennaio; Festività senza botti: l’appello del sindaco di Pozzolengo alla responsabilità dei cittadini; Capodanno in sicurezza: divieto di botti e fuochi d’artificio in città. Deciso il divieto di scoppio di petardi e simili in aree pubbliche e private a uso pubblico fino al 7 gennaio, l'ordinanza - Il provvedimento del Comune di Pescara vieta i "botti" di Capodanno in tutto il territorio come richiesto dalle associazioni animaliste ... ilpescara.it A Pordenone vietati petardi, botti e razzi - PORDENONE – A Pordenone sarà vietato, anche quest’anno, l’utilizzo di petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico o aperto al pubblico. pordenoneoggi.it

Capodanno a Mantova: divieto scoppio petardi e a chi non rispetta multa di 150mila euro - In vista delle festività e dei momenti d affluenza in città, il Comune di Mantova ricorda che l’uso di petardi, botti e altri artifici ... vocedimantova.it

DIVIETO DI PARCHEGGIO DECISO IN ASSEMBLEA: È VALIDO Sì, è valido. La Cassazione (sent. n. 25227 del 15/09/2025) ha stabilito che la delibera condominiale che vieti il parcheggio o l’uso carrabile in un’area comune non è nulla. Perché Perché - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.