Decine di cassonetti dei rifiuti rovesciati al centro di Napoli | rubate le rotelle raid nella notte

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Napoli, numerosi cassonetti sono stati rinvenuti rovesciati nel quartiere di Capodimonte. Secondo quanto riferito dal consigliere Restaino, le rotelle dei contenitori sono state sottratte, causando disagi e accumuli di rifiuti. L'amministrazione locale ha annunciato che verranno sporgere denunce per identificare i responsabili di questo episodio.

