Decine di cassonetti dei rifiuti rovesciati al centro di Napoli | rubate le rotelle raid nella notte

Nella notte a Napoli, numerosi cassonetti sono stati rinvenuti rovesciati nel quartiere di Capodimonte. Secondo quanto riferito dal consigliere Restaino, le rotelle dei contenitori sono state sottratte, causando disagi e accumuli di rifiuti. L'amministrazione locale ha annunciato che verranno sporgere denunce per identificare i responsabili di questo episodio.

Cassonetti rovesciati e incendiati a Porta Capuana: follia in strada al centro di Napoli - L'episodio è avvenuto a Corso Garibaldi, nella zona della Stazione Centrale, nei pressi di Porta Nolana e Porta

Rifiuti a Roma, la raccolta differenziata è attiva nei quartieri ma i cassonetti sono sempre troppo pieni - Ma è proprio vero che, come sostiene Time out, rivista britannica specializzata in viaggi e turismo, Roma è la città più sporca del mondo?

