Decennale dell’uccisione di Maikol Giuseppe Russo | il ricordo e l’impegno per la legalità a Napoli

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 dicembre ricorre il decennale dell’uccisione di Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente di camorra a Napoli. In questa occasione, in piazza Vincenzo Calenda, si svolgerà una commemorazione a cui parteciperanno istituzioni, associazioni e cittadini, per ricordare la sua memoria e ribadire l’impegno per la legalità e la lotta contro la criminalità organizzata. Un momento di riflessione e di solidarietà per mantenere vivo il ricordo e rafforzare i valori civili.

Mercoledì 31 dicembre, in piazza Vincenzo Calenda, la commemorazione del cittadino vittima innocente di camorra con istituzioni, associazioni e comunità locali. « Mai abbassare la guardia nella custodia della legalità. Riposa in pace Maikol ». Questo il testo della targa che tre anni fa il  Trianon Viviani  appose sulla propria facciata per ricordare  Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente di camorra. Mercoledì 31 dicembre, alle  11, in  piazza Vincenzo Calenda, nel decennale della sua uccisione, sarà ricordato questo comune cittadino, marito e padre di due figli che, allora, avevano 2 e 5 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

decennale dell8217uccisione di maikol giuseppe russo il ricordo e l8217impegno per la legalit224 a napoli

© Puntomagazine.it - Decennale dell’uccisione di Maikol Giuseppe Russo: il ricordo e l’impegno per la legalità a Napoli

Leggi anche: Il ricordo di Giuseppe Nicastro: l’impegno e l’esempio di un Vigile del Fuoco nell’Irpinia ferita

Leggi anche: Parlamento della legalità, due premi al sindaco di San Giuseppe Jato Siviglia per l’impegno a favore della comunità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.