Decennale dell’uccisione di Maikol Giuseppe Russo | il ricordo e l’impegno per la legalità a Napoli

Il 31 dicembre ricorre il decennale dell’uccisione di Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente di camorra a Napoli. In questa occasione, in piazza Vincenzo Calenda, si svolgerà una commemorazione a cui parteciperanno istituzioni, associazioni e cittadini, per ricordare la sua memoria e ribadire l’impegno per la legalità e la lotta contro la criminalità organizzata. Un momento di riflessione e di solidarietà per mantenere vivo il ricordo e rafforzare i valori civili.

Mercoledì 31 dicembre, in piazza Vincenzo Calenda, la commemorazione del cittadino vittima innocente di camorra con istituzioni, associazioni e comunità locali. « Mai abbassare la guardia nella custodia della legalità. Riposa in pace Maikol ». Questo il testo della targa che tre anni fa il Trianon Viviani appose sulla propria facciata per ricordare Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente di camorra. Mercoledì 31 dicembre, alle 11, in piazza Vincenzo Calenda, nel decennale della sua uccisione, sarà ricordato questo comune cittadino, marito e padre di due figli che, allora, avevano 2 e 5 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Decennale dell’uccisione di Maikol Giuseppe Russo: il ricordo e l’impegno per la legalità a Napoli Leggi anche: Il ricordo di Giuseppe Nicastro: l’impegno e l’esempio di un Vigile del Fuoco nell’Irpinia ferita Leggi anche: Parlamento della legalità, due premi al sindaco di San Giuseppe Jato Siviglia per l’impegno a favore della comunità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. CALTAGIRONE – NATALE ALLA REMS DI SANTO PIETRO: IL VESCOVO PERI INCONTRA LA COMUNITÀ NEL DECENNALE DELLA STRUTTURA Tradizionale visita natalizia alla REMS di Santo Pietro, che quest’anno celebra dieci anni di attività. Il Vesc - facebook.com facebook

