De Rossi perentorio sulla spiegazione dell'arbitro per il rigore non dato al Genoa | Non farebbe bella figura

Daniele De Rossi ha commentato in conferenza stampa la decisione dell’arbitro Di Bello di non assegnare il rigore al Genoa per il fallo di Svilar su Ostigard. Il ex calciatore ha espresso chiaramente la sua opinione, sottolineando che una spiegazione insoddisfacente non farebbe una buona figura. La sua analisi si inserisce nel contesto della recente sconfitta della Roma, evidenziando l’importanza delle decisioni arbitrali nel corso della partita.

