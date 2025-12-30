De Rossi avversario della Roma | ecco com' è stato il ritorno di DDR all' Olimpico

Il ritorno di Daniele De Rossi all’Olimpico come avversario della Roma ha suscitato grande attenzione tra tifosi e media. La partita ha rappresentato un momento significativo, con i supporter che hanno espresso affetto e rispetto per il capitano storico della squadra. In questa occasione, si è vissuto un incontro tra passato e presente, segnando un momento di riflessione sulla carriera e sul legame tra De Rossi e il club giallorosso.

"Questa sarà sempre casa tua bentornato DDR". Questo è stato soltanto uno dei tanti messaggi con cui la tifoseria della Roma ha accolto Daniele De Rossi, alla sua prima volta all'Olimpico da avversario. Una serata toccante, emozionante per quello che fu "Capitan Futuro" in quello stadio da sempre.

Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma" - 35 lo speaker giallorosso, che ha accolto il ritorno di Daniele De Rossi all'Olimpico, dopo aver assistito. tuttomercatoweb.com

Roma-Genoa, De Rossi e la strana accoglienza dell'Olimpico: striscioni e cori solo dopo 15' - Daniele De Rossi è tornato per la prima volta da avversario all’Olimpico, in qualità di allenatore del Genoa, confrontandosi con quello che resterà per sempre il club del suo cuore. sport.virgilio.it

Impossibile non emozionarsi Dal momento dell'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa i tifosi della Roma hanno segnato in rosso sul calendario la data del suo ritorno all'Olimpico per la pria volta da avversario. Nell'ultima partita del 2025 l'allena - facebook.com facebook

Bella vittoria contro il Genoa di Daniele De Rossi che non sarà mai nostro avversario. Graditissima ospite Stefania, presidente del RC Fumone. Un grazie alla Fidas Collemeto per il bellissimo omaggio. #ASRoma #RomaGenoa #RonaClubCasarano #SerieA x.com

