De Pieri un flop l’avventura alla Juve Stabia | tornerà all’Inter

Giacomo De Pieri, alla sua prima esperienza tra i professionisti, non sta dando i risultati sperati alla Juve Stabia. Dopo un avvio difficile, si prospetta un possibile ritorno all’Inter, società con cui ha iniziato la sua carriera. Questo periodo rappresenta un momento di riflessione per il giovane calciatore, che dovrà affrontare nuove sfide per risollevare la propria carriera.

La prima esperienza tra i professionisti di Giacomo De Pieri non sta rispettando le aspettative iniziali. L’esterno offensivo classe 2006, considerato uno dei talenti più brillanti usciti dal vivaio dell’Inter negli ultimi anni, fatica a trovare spazio in Serie B con la Juve Stabia, dove si è trasferito in prestito la scorsa estate. Reduce da una stagione da protagonista con l’Inter Primavera, culminata con la vittoria dello scudetto di categoria, De Pieri aveva assaggiato anche il palcoscenico europeo, debuttando in Champions League con la Prima Squadra nerazzurra contro il Monaco. Un percorso che lasciava presagire una crescita rapida e lineare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

