De Laurentiis pronto a blindare Conte fino al 2029

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando per rinnovare e consolidare il rapporto con l’allenatore Luciano Conte, con l’obiettivo di prolungare il contratto fino al 2029. La scelta riflette l’intenzione di mantenere stabilità e continuità nel progetto sportivo del club, puntando su una leadership solida e duratura. Questa strategia si inserisce in una visione a lungo termine, volta a rafforzare la posizione del Napoli nel panorama calcistico italiano e internazionale.

