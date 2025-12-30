Davide Becchetti promosso direttore generale di Guber Banca
Guber Banca annuncia che, dal 1° gennaio 2026, Davide Becchetti, attuale vicedirettore generale, assumerà il ruolo di direttore generale. Contestualmente, Paolo Pettinari, già Cfo, sarà nominato vicedirettore generale. Questa riorganizzazione riflette l’impegno dell’istituto nel rafforzare la propria governance e garantire continuità strategica.
Guber Banca comunica che a partire dal 1° gennaio 2026 Davide Becchetti, già vicedirettore generale dell’istituto, assume la carica di direttore generale, mentre Paolo Pettinari, già Cfo, diventa vicedirettore generale. Becchetti, da oltre 20 anni nel management dell’istituto di credito, è specializzato in analisi, acquisto e la gestione di portafogli Npl. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
