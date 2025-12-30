Dario Parrini Pd | I tribunali italiani hanno altri problemi

Il dibattito sulla data del referendum costituzionale evidenzia le tensioni tra le procedure democratiche e le tempistiche giudiziarie. Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali, sottolinea come i tribunali italiani abbiano altri problemi prioritari, mentre il contenzioso si concentra su un meccanismo istituzionale che permette alle minoranze di esercitare il diritto di opposizione. La questione riflette le criticità e le complessità di un sistema che cerca di garantire equità e trasparenza.

Roma, 30 dicembre 2025 – Senatore Dario Parrini, vicepresidente Pd della Commissione Affari costituzionali, perché questo contenzioso sulla data del referendum costituzionale? "Perché dal primo referendum costituzionale del 2001, trattandosi di uno strumento a tutela della minoranza che si oppone – tanto che i costituzionalisti lo definiscono 'oppositivo' anziché 'confermativo' –, si stabilì la consuetudine di dare tutto il tempo possibile nel quadro della normativa a quanti si mobilitano per contrastare una norma approvata dalla sola maggioranza. Può sembrare solo forma, ma è sostanza democratica".

Parrini (Pd): "Anticipare la data del referendum sarebbe un grave vulnus democratico" - È l’allarme lanciato dal senatore del Partito democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama ... globalist.it

Dario Parrini commissario Pd nella Bat - È Dario Parrini il nuovo commissario del Partito Democratico nella Bat, a seguito delle dimissioni del segretario Lorenzo Marchio Rossi. rainews.it

Il segretario cittadino del circolo del PD Gianni Addario illustra in una nota l'esito di una riunione del coordinamento con il senatore Dario Parrini in cui si è parlato anche del... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

