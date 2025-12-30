Dario Parrini Pd | I tribunali italiani hanno altri problemi

Il dibattito sulla data del referendum costituzionale evidenzia le tensioni tra le procedure democratiche e le tempistiche giudiziarie. Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali, sottolinea come i tribunali italiani abbiano altri problemi prioritari, mentre il contenzioso si concentra su un meccanismo istituzionale che permette alle minoranze di esercitare il diritto di opposizione. La questione riflette le criticità e le complessità di un sistema che cerca di garantire equità e trasparenza.

Roma, 30 dicembre 2025 –  Senatore Dario Parrini, vicepresidente Pd della Commissione Affari costituzionali, perché questo contenzioso sulla data del referendum costituzionale? “Perché dal primo referendum costituzionale del 2001, trattandosi di uno strumento a tutela della minoranza che si oppone – tanto che i costituzionalisti lo definiscono ‘oppositivo’ anziché ‘confermativo’ –, si stabilì la consuetudine di dare tutto il tempo possibile nel quadro della normativa a quanti si mobilitano per contrastare una norma approvata dalla sola maggioranza. Può sembrare solo forma, ma è sostanza democratica”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

