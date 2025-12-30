Dario Candiani si è dimesso dalla carica di sindaco di Magnago

Dario Candiani si è dimesso dalla carica di sindaco di Magnago. Eletto nel 2022 con il sostegno di una coalizione di centrodestra, ha ufficializzato le proprie dimissioni lunedì 29 dicembre. Questa decisione segna una svolta nella gestione amministrativa del Comune, aprendo un nuovo capitolo per la città e le sue future scelte politiche.

Si è dimesso dalla carica di sindaco di Magnago Dario Candiani. Il primo cittadino, eletto nel 2022 e sostenuto da una coalizione di centrodestra, ha rassegnato le proprie dimissioni nella giornata di lunedì 29 dicembre.Nella comunicazione ufficiale indirizzata al consiglio comunale, al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Dario Candiani si è dimesso dalla carica di sindaco di Magnago Leggi anche: Tempesta giudiziaria! Si è dimesso dalla carica Leggi anche: Al Candiani tornano i concerti di Candiani Groove: nel 2026 sette nuovi appuntamenti per viaggiare con la musica La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. AUGURI DI NATALE il Sindaco Dott. Dario Candiani a nome di tutta l'Amministrazione comunale di Magnago, augura a tutti i cittadini e alle loro famiglie un sereno Natale pieno di felicità. AUGURI A TUTTI! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.