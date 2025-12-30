Danno la colpa a Israele per i guai di Hannoun

Da quando è emerso il caso delle infiltrazioni terroristiche nel movimento pro-Palestina, l’attenzione si è spostata sulle fonti delle prove utilizzate dai pm. In particolare, si evidenzia come le informazioni che attribuiscono finalità terroristiche alle raccolte fondi per Gaza siano provenute da Israele. Questa dinamica ha alimentato critiche e discussioni politiche, influenzando il dibattito pubblico e le percezioni sull’inchiesta dell’Antimafia.

Da quando il caso delle infiltrazioni terroristiche nel movimento pro -Pal è esploso in mano alla sinistra italiana, l'argomento principe di chi vuole demolire in partenza l'inchiesta dell'Antimafia è principalmente questo: le fonti su cui i pm si basano per attribuire la finalità terroristica delle raccolte fondi in favore di Gaza provengono da Israele. Dunque - è questo il teorema - provengono da uno Stato responsabile del genocidio contro i palestinesi. E dunque sono palesemente inattendibili, perché tutto ciò che proviene dal Paese guidato da Netanyahu è falso, tendenzioso, propagandistico.

