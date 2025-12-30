Danni da alluvione nel 2024 Novità per la piattaforma Sfinge

Nel 2024, in seguito alle recenti alluvioni, la piattaforma Sfinge è stata aggiornata per facilitare le richieste di rimborso da parte dei cittadini colpiti. Questa novità mira a semplificare il processo di presentazione delle istanze, offrendo un servizio più accessibile e trasparente. Se hai subito danni, puoi consultare le nuove funzionalità di Sfinge per procedere alla richiesta di risarcimento in modo rapido ed efficiente.

Anche i cittadini che hanno subito danni a causa dell’alluvione del 2024 potranno richiedere i rimborsi tramite la piattaforma Sfinge. Lo ha stabilito l’Ordinanza 54 della struttura commissariale, di recente adozione, che prevede anche un cambio nella modalità di prenotazione online per gli sportelli territoriali della piattaforma, ai quali cittadini e tecnici possono rivolgersi per consulenze e assistenza in caso di danni subiti a causa delle alluvioni del 2023 e del 2024. Gli sportelli di consulenza sono composti da personale della struttura commissariale e da tecnici di Invitalia e della Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

