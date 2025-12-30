Dall’umiliazione ai sorrisi da amici La recita di Donald e Volodymyr

Nel corso di dieci mesi, le relazioni tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sono cambiate notevolmente. Dall'ostilità all'amicizia, i loro atteggiamenti, posture e atteggiamenti sono evoluti, riflettendo una trasformazione che va oltre il semplice contesto geopolitico. Analizziamo come due protagonisti si siano progressivamente avvicinati, passando da momenti di tensione a incontri più cordiali, e cosa questo significhi nello scenario internazionale.

C'eravamo tanto odiati. Com'è stato possibile che nel giro di dieci mesi tondi tondi Donald Trump e Volodymyr Zelenski siano passati dagli stracci volati alle strette di mano da amiconi? Più che il quadro geopolitico sono cambiati atteggiamenti, posture, abbigliamenti tra i due. O meglio, la trasformazione ha riguardato soprattutto il leader di Kiev, che ha capito meglio come comportarsi con il narcisista patologico della Casa Bianca, ciò che non aiuterà magari a raggiungere la pace giusta che l'ex attore diventato presidente di guerra vorrebbe, ma almeno gli consentirà di evitare umiliazioni planetarie come quelle della casa Bianca dello scorso inverno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dall’umiliazione ai sorrisi da amici. La "recita" di Donald e Volodymyr Leggi anche: Allieva di Amici 25 recita in una serie Netflix Leggi anche: Sorrisi, terre rare e guerre commerciali: cosa c’è dietro la stretta di mano tra Donald Trump e Xi Jinping Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nuova umiliazione per Andrea, la polizia gli ha ritirato la licenza di caccia #ANSA - facebook.com facebook

