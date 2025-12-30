Dallo spionaggio ai proxy civili Come cambia la minaccia russa nel cuore dell’Occidente

Negli ultimi anni, la minaccia russa si è evoluta passando da operazioni di spionaggio tradizionali a strategie di basso profilo, coinvolgendo cittadini occidentali come attori indiretti. Questo approccio, spesso definito “spionaggio a bassa intensità”, mira a raccogliere informazioni senza suscitare immediatamente sospetti. Analizzare queste nuove dinamiche è fondamentale per comprendere le modalità con cui si adatta la sicurezza nell’era moderna e quali rischi comportano per l’Occidente.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.