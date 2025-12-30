Dall’Inter alla Juve per un ritorno clamoroso | c’è la mano di Spalletti

L'eventuale ritorno di Spalletti alla Juventus, dopo averlo avuto come primo allenatore in Serie A, sta attirando attenzione. Secondo quanto riferito da Giorgio Musso, le priorità della Juventus nel mercato di gennaio sono l'acquisto di un regista e di un terzino destro. Spalletti, classe ’59 di Certaldo, rappresenta una figura di grande esperienza e conoscenza del calcio italiano, ora al centro di un aggiornamento importante per il club torinese.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.