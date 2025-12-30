Dalle Regione fondi per 17 milioni per affrontare l' emergenza abitativa Erap | Segnale concreto dell' inversione di rotta
La Regione ha stanziato 17 milioni di euro per sostenere l’emergenza abitativa, con l’obiettivo di offrire soluzioni concrete alle famiglie in difficoltà. Erap definisce questa misura come un segnale di cambiamento nelle politiche di settore, volto a migliorare la situazione abitativa nel territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare le criticità legate alla disponibilità di alloggi e alle esigenze dei cittadini.
ANCONA – Ammontano a 17 milioni i fondi destinati dalla Regione per affrontare l’emergenza abitativa. Il dibattito avviato nelle scorse settimane da Sergio Cinelli, presidente di Erap Marche che in plurime occasioni pubbliche aveva auspicato un impegno economico-finanziario importante da parte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
