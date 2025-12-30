dalle passerelle alle piste il fashion system fa le valigie e si trasferisce in montagna

Ogni inverno, la montagna si trasforma da semplice meta turistica in un'area di interesse per il mondo della moda. Le passerelle si spostano tra le vette, portando innovazione e stile in ambienti insoliti. Questo cambiamento segna un nuovo capitolo del fashion system, che trova nelle località montane un contesto ideale per esprimere creatività e tendenze. Un'occasione per scoprire come il mondo della moda si adatta e si evolve in ambienti diversi.

C'è un momento preciso, ogni inverno, in cui la montagna smette di essere solo una destinazione turistica e diventa una vera capitale della moda. È il momento in cui Cortina d'Ampezzo, Courmayeur e St. Moritz si riempiono di buyer internazionali, celebrity, imprenditori e fashion insider, trasformando le strade innevate in una passerella a cielo aperto. Qui, tra una discesa sulle piste e un aperitivo in hotel storici, la moda prende forma, raccontando una nuova idea di lusso alpino, fatta di performance, estetica e lifestyle. Cortina d'Ampezzo, il glamour old money all'italiana. A Cortina la moda è una questione di DNA.

