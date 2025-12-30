Dalle origini dell’uomo al fine vita | un anno di scienza con Remuzzi

Nel corso del 2025, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, ha affrontato diversi temi legati alla storia e all’evoluzione dell’uomo, dall’origine fino alle fasi finali della vita. Le sue interviste pubblicate su Bergamonews offrono un approfondimento sui progressi e le sfide della scienza nel comprendere e migliorare la salute umana in ogni fase della vita.

Dalle origini dell’uomo al fine vita: il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, ha trattato molti temi nelle interviste rilasciate a Bergamonews nel corso del 2025. Mettendo a disposizione la propria esperienza con generosità, ha risposto alle nostre domande approfondendo notizie relative alla salute ed espresso il proprio punto di vista su temi etici che interrogano ognuno di noi. Ha fornito tante opportunità per riflettere anche traendo spunto dalla pubblicazione dei libri “Dove comincia l’uomo. Ibridi e migranti: una breve storia dell’avventura umana” (pubblicato insieme al filosofo Telmo Pievani) e “In punta di piedi”, usciti quest’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

