Dalle indagini per caporalato ad acquisizioni storiche

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, è utile analizzare i principali eventi che hanno segnato l’industria della moda negli ultimi mesi. Dalle indagini sul caporalato alle acquisizioni di rilievo, questo bilancio offre uno sguardo obiettivo sui cambiamenti e le tendenze che hanno caratterizzato il settore, evidenziando le dinamiche economiche e sociali in atto.

F ollow the money. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, sorge spontaneo tracciare un bilancio – anche economico – degli ultimi dodici mesi della fashion industry. Dal fenomeno del caporalato nella moda italiana, divenuto ormai una piaga, alle vendite storiche e ai nuovi assetti societari, il 2025 è stato segnato da numerosi eventi e cambiamenti. Dalle sfilate della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Al di là di discussi debutti e inedite direzioni creative, il settore del lusso attraversa una fase complessa. L’incertezza economica, l’imposizione dei dazi statunitensi, la trasformazione nel pubblico e nelle aree geografiche di riferimento sono stati i fattori determinanti per dodici mesi tutt’altro che semplici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle indagini per caporalato ad acquisizioni storiche Leggi anche: Museo Baracca, nuove acquisizioni storiche tra fotografie e busto in vista del centenario Leggi anche: Caporalato nella Moda: Indagini su Dolce&Gabbana, Prada e Gucci La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Inchieste sul caporalato, il pm chiede atti a 13 marchi di moda. Proseguono le indagini della Procura di Milano, si indaga su altri 'big'. #ANSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.