Dalla Turchia | Fenerbahçe e Milan trattative ufficiali per Nkunku La richiesta rossonera
Secondo fonti turche, Fenerbahçe e Milan hanno avviato trattative ufficiali per il trasferimento di Christopher Nkunku durante il calciomercato invernale. La richiesta del club rossonero sembra essere al centro delle discussioni tra le due società, con l’obiettivo di definire un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. La situazione è in evoluzione e si attendono eventuali aggiornamenti nelle prossime settimane.
Secondo le informazioni in possesso del giornalista sportivo turco Ya??z Sabuncuo?lu, Milan e Fenerbahçe avrebbero iniziato a discutere del trasferimento di Christopher Nkunku ai gialloblu di?stanbul in questo calciomercato invernale. Le. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, per Nkunku interesse dalla Turchia: ecco la richiesta dei rossoneri. La dirigenza non vuole …
Leggi anche: Dalla Turchia, Tedesco (Fenerbahçe) a Nkunku: “Lavoriamo di nuovo insieme”. La situazione
Milan, tutto confermato: “Avviata trattativa ufficiale per Nkunku” - Dalla Turchia arrivano news importanti per quanto riguarda Nkunku: il Milan ha avviato una trattativa ufficiale col Fenerbahce ... milanlive.it
Calciomercato Milan News/ Emerson ha accettato la Turchia, Ramos il sogno in attacco (21 luglio 2025) - Gonçalo Ramos è l'ultimo sogno per l'attacco Calciomercato Milan News: Gonçalo Ramos l’ultima spiaggia per un attacco da ... ilsussidiario.net
Giallo Brown, il terzino tra Milan e Fenerbahce: caos tra Italia, Belgio e Turchia | CM.IT - Oggi, così, la trattativa per Jashari è stata messa da parte e tutte le attenzioni si sono spostate sul giovane calciatore che potrebbe prendere il posto di Theo Hernandez. calciomercato.it
«NKUNKU-FENERBAHÇE: IL MILAN VACILLA! TEDESCO CHIAMA CHRISTOPHER PER PORTARLO IN TURCHIA» #Nkunku #Milan #Calciomercato #Fenerbahce #Tedesco #Gazzetta #SerieA - facebook.com facebook
#Roma, dalla Turchia: piace Oosterwolde del Fenerbahce #calciomercatoroma x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.