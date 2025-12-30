Dalla Roma al Napoli | Gianluca Di Marzio rilancia uno scambio pazzesco

Con l'apertura del mercato di gennaio, le trattative tra Napoli e altre squadre si intensificano. Tra le voci più recenti, si parla di uno scambio tra Roma e Napoli, coinvolgendo Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk. Gianluca Di Marzio ha rilanciato questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare una soluzione per entrambe le squadre in vista delle prossime sfide.

Il mercato di gennaio è alle porte e le voci riguardo ai possibili acquisti del Napoli sono tante. L'ultima porta ad una nuova idea di scambio che coinvolge Lorenzo Lucca: si tratta di quella che vedrebbe l'arrivo dalla Roma di Artem Dovbyk. Idea di scambio fra Lucca e Dovbyk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Dovbyk è in uscita dalla Roma, ma avrebbe la preferenza di restare in Serie A. Per lui c'è qualche opportunitò in Italia, ma il Como al momento non sembra intenzionato ad affonare il colpo e il Milan ha già preso Fullkrug nel suo ruolo. Per questo l'idea Napoli potrebbe prendere forma in uno scambio con Lorenzo Lucca.

SKY - Di Marzio: "Lucca? Il Napoli per girarlo in prestito dovrebbe anticipare il suo riscatto, la Roma può essere un'alternativa a gennaio" - Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare le prossime mosse di mercato del Napoli: "Dove va Lucca? napolimagazine.com

Di Marzio pronto per il mercato: "Milan e Roma le più attive. I giallorossi possono aspettare Zirkzee" - Comincerà da Roma Fiumicino la giostra del calciomercato invernale. iltempo.it

