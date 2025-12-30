Dal pranzo solidale al Capodanno, il superlavoro di Macerata Soccorso.

Macerata Soccorso si impegna in diverse iniziative di solidarietà, dal pranzo della vigilia di Natale al centro fiere di Villa Potenza fino alla celebrazione di Capodanno in piazza. Un impegno continuo volto a sostenere la comunità locale, offrendo momenti di confronto e solidarietà durante tutto l'anno. Questi eventi rappresentano un'occasione per rafforzare il senso di vicinanza tra i cittadini e l'associazione.

Prima il pranzo solidale della vigilia di Natale al centro fiere di Villa Potenza, ora il Capodanno in piazza. È un periodo intenso, quello delle feste, per Macerata Soccorso, in prima linea nelle varie iniziative che si svolgono in città. A dare voce allo sforzo dei volontari è il presidente Adriano Salvucci. "Insieme a numerose altre associazioni, tra cui Croce rossa, Croce verde, Anteas, Jungle, Cb tigrotto e gli alpini, abbiamo prestato servizio al pranzo solidale mettendo a disposizione la nostra cucina. Ci siamo occupati di logistica. Insieme ai cuochi del Comune e al loro coordinatore Paolo Scocco, abbiamo preparato 300 pasti e raccolto tutto il materiale che era stato chiesto e donato dall’associazione commerciati e dai vari supermercati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

