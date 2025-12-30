Dal pranzo solidale al Capodanno il superlavoro di Macerata Soccorso
Macerata Soccorso si impegna in diverse iniziative di solidarietà, dal pranzo della vigilia di Natale al centro fiere di Villa Potenza fino alla celebrazione di Capodanno in piazza. Un impegno continuo volto a sostenere la comunità locale, offrendo momenti di confronto e solidarietà durante tutto l'anno. Questi eventi rappresentano un'occasione per rafforzare il senso di vicinanza tra i cittadini e l'associazione.
Prima il pranzo solidale della vigilia di Natale al centro fiere di Villa Potenza, ora il Capodanno in piazza. È un periodo intenso, quello delle feste, per Macerata Soccorso, in prima linea nelle varie iniziative che si svolgono in città. A dare voce allo sforzo dei volontari è il presidente Adriano Salvucci. "Insieme a numerose altre associazioni, tra cui Croce rossa, Croce verde, Anteas, Jungle, Cb tigrotto e gli alpini, abbiamo prestato servizio al pranzo solidale mettendo a disposizione la nostra cucina. Ci siamo occupati di logistica. Insieme ai cuochi del Comune e al loro coordinatore Paolo Scocco, abbiamo preparato 300 pasti e raccolto tutto il materiale che era stato chiesto e donato dall’associazione commerciati e dai vari supermercati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Festività, grande successo per il 4° 'Natale per tutti': in 150 al pranzo solidale
Leggi anche: Dal pranzo di Natale al brindisi di Capodanno: gli outfit curvy più glam per valorizzarsi con eleganza, tra velluto, paillettes e silhouette lusinghiere
Dal pranzo solidale al Capodanno, il superlavoro di Macerata Soccorso.
Dal pranzo solidale al Capodanno, il superlavoro di Macerata Soccorso - Prima il pranzo solidale della vigilia di Natale al centro fiere di Villa Potenza, ora il Capodanno in piazza. ilrestodelcarlino.it
Zona rossa, folla al pranzo solidale. L'assessora Colonnello: «I problemi non si risolvono con la propaganda» - Tanta gente ieri per il pranzo solidale in piena zona rossa, e l’assessora Colonnello non rinuncia alla polemica: «I problemi non si risolvono con la propaganda». ilgazzettino.it
SUSA, AMMINISTRATORI, PARROCCHIA E VOLONTARI INSIEME PER LA PRIMA EDIZIONE DEL PRANZO SOLIDALE Si è svolta oggi, presso il salone del Seminario, la prima edizione del Pranzo solidale promosso a Susa, un’iniziativa che ha riscosso una - facebook.com facebook
Pranzo solidale in stazione - Foto: un aiuto concreto ai bisognosi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.