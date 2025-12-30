Dal neonato abbandonato alla bimba positiva alla cocaina | la Lega chiede verifiche sui servizi sociali

Recenti episodi riguardanti il benessere di minori e la gestione dei servizi sociali hanno suscitato attenzione e preoccupazione pubblica. La Lega ha avanzato richieste di verifiche approfondite per assicurare trasparenza e corretta tutela dei soggetti coinvolti. La situazione evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e di un sistema efficace per garantire la sicurezza dei minori e il corretto funzionamento dei servizi sociali.

"Negli ultimi tempi alcuni fatti molto gravi, giustamente indagati dalla stampa locale, hanno sollevato scalpore nell'opinione pubblica. Parlo del neonato abbandonato nei pressi di un cassonetto, della donna che si è barricata in casa per oltre 17 ore con la figlia di appena due anni e, proprio.

