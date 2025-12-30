Dal Governo un milione per Brisighella

Il Senato ha approvato un ordine del giorno che assegna un milione di euro a Brisighella, destinato a interventi strategici per il territorio. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle infrastrutture e dei servizi locali, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La decisione rappresenta un passo importante per il rafforzamento della comunità e la promozione del territorio.

Un milione di euro per interventi strategici a Brisighella: approvato in Senato un ordine del giorno a favore del Comune. La senatrice di FdI Marta Farolfi, insieme al sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, ha annunciato l'accoglimento, in sede di approvazione del bilancio triennale dello Stato 2026–2028, di un ordine del giorno che impegna il governo ad assegnare al Comune di Brisighella un contributo complessivo di un milione di euro per interventi di pianificazione e valorizzazione del territorio. Il finanziamento prevede lo stanziamento di 500mila euro per l'anno 2026 e di ulteriori 500mila euro per il 2027, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze agli enti locali.

