Dal Concertone alla Parata Roma si prepara al Capodanno Celli | Un grande palcoscenico per la città

Roma si appresta a celebrare l’inizio del nuovo anno con una serie di eventi che uniscono musica, cultura e memoria. Dal tradizionale Concertone alla Parata di Capodanno, la città si prepara a offrire momenti di svago e riflessione per tutti i cittadini. La presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, sottolinea come queste iniziative rappresentino un importante palcoscenico per la comunità romana e il suo patrimonio culturale.

Cortei e parata 2 giugno, nuovo test sicurezza per Roma - Cortei contro il dl Sicurezza, un concerto al Circo Massimo, gli appuntamenti del Giubileo delle Famiglie, la tappa del Giro d'Italia e la parata per il 2 Giugno. notizie.tiscali.it

Roma, il ponte del 2 giugno tra la parata per la Festa della Repubblica e il corteo contro il Ddl sicurezza: tutte le chiusure - Cortei contro il decreto Sicurezza del governo, un concerto al Circo Massimo, gli appuntamenti del Giubileo delle Famiglie, la tappa del Giro d'Italia e la parata per il 2 Giugno. roma.corriere.it

Il Concertone di #Natale a Comune di Corigliano-Rossano #Briga #Prezioso #Marvin #RokaProduzioni Pro Loco Rossano "La Bizantina" Aps PRO LOCO Corigliano Calabro - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.