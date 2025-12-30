Dal campo. Gabbia aspetta il semaforo verde verso il Cagliari.

Il Milan si prepara a un intenso calendario post-capodanno, con cinque partite in diciassette giorni. Dopo l'anticipo contro il Cagliari, la squadra affronterà Genoa a San Siro, seguita da incontri a Firenze, Como e in casa con il Lecce. Un impegno importante che richiederà concentrazione e continuità, in un periodo cruciale della stagione.

Cagliari, Genoa a San Siro, poi Firenze, Como e il Lecce in casa. Dopo Capodanno sarà tour de force per il Milan, con cinque gare in sedici giorni. Non ci sono le coppe europee, ma sino ad allora la squadra, di differenza, ne avrà vista poca. E ci sono perplessità da parte del club soprattutto sulla vicinanza tra i match con i rossoblù e quello con i viola, che calendario alla mano saranno distanti meno di tre giorni, 64 ore per la precisione. Almeno per la sfida di apertura del 2026 non ci dovrebbe essere Leao. Il portoghese continua ad avvertire dolore. "Abbiamo bisogno di Leao che torni al 100%, Pulisic non lo è ancora, Nkunku sta crescendo, Fofana è appena rientrato", osservava Max Allegri, che tuttavia potrà contare su Niclas Fullkrug. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

