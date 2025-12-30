Dai Lions, gli auguri che fanno bene Firenze, 30 dicembre 2025 – Il Lions Club Impruneta San Casciano ha organizzato una cena degli auguri presso Villa Viviani, offrendo un momento di convivialità e solidarietà. L’evento ha visto la partecipazione di soci, amici e ospiti, condividendo un’occasione di amicizia e impegno comunitario in un’atmosfera sobria e rispettosa.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Una serata all’insegna della convivialità, dell’amicizia e soprattutto della solidarietà quella organizzata dal Lions Club Impruneta San Casciano, che ha riunito soci, amici e ospiti per la tradizionale cena degli auguri, ospitata a Villa Viviani. L’iniziativa, promossa dal presidente Alessio Mecocci, ha rappresentato un momento di incontro sentito e partecipato, in un clima che ha unito gioia natalizia ed impegno concreto verso il territorio. “Fino all’ultimo giorno dell’anno – ha sottolineato Mecocci - portiamo avanti con entusiasmo il ruolo attivo del Lions nel promuovere valori di servizio, attenzione sociale e collaborazione tra realtà associative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

