Dai leoni di San Zeno alla Stella in Bra | la polizia denuncia un giovane per circa 30 imbrattamenti a Verona

La polizia di Verona ha identificato un giovane ritenuto responsabile di circa 30 imbrattamenti in città, tra cui i leoni della Basilica di San Zeno e la Stella in Bra. L’intervento è avvenuto nella mattina della vigilia di Natale, in seguito a segnalazioni e indagini mirate. L’individuazione del presunto autore rappresenta un passo importante nella tutela del patrimonio urbano e artistico della città.

La polizia di Stato di Verona ha fatto sapere di aver individuato il presunto responsabile dell'imbrattamento dei leoni della Basilica di San Zeno, avvenuto nella prima mattinata della vigilia di Natale. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un giovane ventiseienne, nato a Brescia ma cresciuto.

Verona, indentificato l'imbrattatore dei leoni di San Zeno: in tre notti deturpati 30 monumenti - Denunciato un 26enne del luogo, secondo le indagini della Digos avrebbe agito in altri punti del centro cittadino ... corrieredelveneto.corriere.it

Individuato l'imbrattatore dei leoni di San Zeno a Verona - La Polizia di Verona ha individuato il presunto responsabile dell'imbrattamento dei leoni di San Zeno, avvenuto alla vigilia di Natale. msn.com

Ha le ore contate l'imbrattatore dei Leoni della Basilica di San Zeno. La Questura di Verona, dopo la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, ha stretto il cerchio attorno ad una persona vista aggirarsi nelle vicinanze di altri monumenti presi di - facebook.com facebook

Nella notte di Natale i leoni all’ingresso della Basilica di San Zeno a Verona sono stati imbrattati. Colpire la nostra storia non è protesta: è offesa. Auspico siano individuati i responsabili e che la legge sia rispettata. L’Italia non si imbratta. L’Italia si tutela. x.com

