Da Zanche | I campanilismi fanno solo male

Da Zanche evidenzia come i campanilismi possano creare divisioni inutili. Bormio e Livigno, due mete principali del turismo invernale in Valtellina, hanno dimostrato che collaborare porta benefici comuni. Durante la prima gara di Coppa del Mondo a Livigno, le località hanno lavorato insieme, sostenute dai lavori di ammodernamento dello ski stadium della Stelvio, contribuendo a valorizzare l’intera regione.

BORMIO Bormio e Livigno, le due località turistiche di punta del turismo invernale valtellinese, hanno operato con una buona sinergia in occasione della "prima" livignasca in Coppa del Mondo, possibile perché la Stelvio e il suo ski stadium stanno subendo un necessario maquillage olimpico. Lo dice Dario Da Zanche (foto), presidente (da poco) di Fondazione Bormio, l’interlocutore diretto con il Comitato olimpico internazionale e la Fondazione Milano Cortina e che poi si prenderà in carico l’organizzazione della tappa di "fine" anno di Bormio, con la mitica discesa sulla Stelvio e il SuperG. "C’è stata sinergia con Livigno per quel che riguarda il SuperG di Coppa del Mondo – dice Da Zanche – e siamo molto soddisfatti che il Piccolo Tibet sia sbarcato in Cdm organizzando alla grande un bellissimo SuperG. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

