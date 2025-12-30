Da Salerno il libro Questo è papà si trasforma in una serie animata nel 2026 l’inizio dei lavori con la proiezione nelle sale cinematografiche per il 2027
Dopo la notizia della distribuzione nel paese del Sol Levante, un nuovo progetto creativo prende vita dal libro "Questo è papà", opera del Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Da Messina il libro "Questo è papà" si trasforma in una serie animata, nel 2026 l’inizio dei lavori
Leggi anche: Il 2026 sarà un anno incredibile per le sale cinematografiche: da The Odyssey al nuovo Avengers
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
A Natale, come tra le pagine di un buon libro, ogni storia profuma di magia e possibilità Che queste feste vi regalino tempo per leggere, sognare e immaginare Buon Natale dallo staff della Libreria Guida Salerno Imagine’s book - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.