Da Regione Lombardia 4 milioni di euro per i boschi della provincia di Sondrio

Regione Lombardia ha annunciato un finanziamento di 4 milioni di euro destinato ai boschi della provincia di Sondrio. Questa iniziativa fa parte di un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro volto a supportare la tutela, la prevenzione e il ripristino del patrimonio forestale regionale, con l’obiettivo di preservare le aree naturali e promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali.

Regione Lombardia stanzia quasi 30 milioni di euro a sostegno della tutela, della prevenzione e del ripristino del patrimonio forestale. Lo prevede il finanziamento della misura SRD12 del Programma di Sviluppo Rurale, che consente di sostenere interventi strategici per rafforzare la protezione.

