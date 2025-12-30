Da Monza al Teatro Arcimboldi Caterina la linguista sulle punte

Da Monza al Teatro Arcimboldi, la storia di Caterina Calvino Prina, linguista e danzatrice. Attraverso intuizioni e incontri casuali, ha saputo unire le sue passioni per le lingue e il movimento, diventando un punto di riferimento nell’ambito della danza e dell’interpretazione linguistica. Un percorso che dimostra come le competenze possano convergere in un’arte raffinata e originale.

Una storia fatta di intuizioni e incontri fortuiti. È quella di Caterina Calvino Prina, "l'interprete linguista" della danza. Monzese, originaria del quartiere di Triante, fondatrice e direttrice del Tam Ballet (Teatro Arcimboldi Milano ballet). A Monza ha frequentato il liceo linguistico Bianconi, mentre coltivava la sua passione per la danza alla scuola del Maestro Alonso Strano. Dopo il diploma ha frequentato il corso di interpretariato a Milano, studiando inglese e russo. "Non sapevo ancora bene a cosa mi sarebbe servito il russo. Non mi vedevo interprete e simultaneista per sempre – racconta – e non riuscivo a lasciare la danza.

