Da maranza a aplotipo | il glossario della cronaca per raccontare il 2025

Nel corso del 2025, le vicende di cronaca nera e giudiziaria hanno segnato profondamente l’anno. Questo glossario raccoglie i termini e le espressioni più ricorrenti, offrendo uno strumento utile per comprendere e contestualizzare le notizie più significative di questo periodo. Un approfondimento necessario per chi desidera avere una panoramica chiara e aggiornata sugli eventi che hanno caratterizzato l’anno appena concluso.

Il 2025 si chiude, e con esso è impossibile non ricordare tutte le vicende di cronaca nera e giudiziaria che l’hanno accompagnato. Di tanto in tanto sono spuntati termini “difficili”, insoliti o semplicemente nuovi per esprimere un fenomeno relativamente recente. Ecco quali sono. Maranza. È un termine entrato tra i neologismi della Treccani proprio nel 2025. Per la Treccani un maranza è un “ giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga, riconoscibili anche dal modo di vestire appariscente (con capi e accessori griffati, spesso contraffatti) e dal linguaggio volgare ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da "maranza" a "aplotipo": il glossario della cronaca per raccontare il 2025 Leggi anche: Il nuovo glossario dell’alimentazione, da “globesità” a “carico glicemico”. Come funziona e perché è utile Leggi anche: Studente accoltellato, il questore: "Non erano maranza ma giovani della Monza bene. C'è da chiedersi dove stiamo sbagliando" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Da maranza a aplotipo: il glossario della cronaca per raccontare il 2025. Da "maranza" a "aplotipo": il glossario della cronaca per raccontare il 2025 - Quali sono le parole insolite, interessanti o fenomenologiche che hanno caratterizzato le vicende di cronaca nera e giudiziaria del 2025 ... ilgiornale.it

Maranza e devianza è solo una rima? Storia di una parola che ha creato un mostro - Nato negli anni ‘80 a Milano, il termine era sinonimo di “tamarro” e per decenni ha ... vita.it

I maranza, la paura del sesso e l'abuso di farmaci. Il rapper Kento: «Cari genitori, imparate ad accettare i fallimenti dei figli. Senza scappare al primo problema» - E dunque carissimo Kento, ovvero il 48enne Francesco Carlo, qual è la prima esigenza, la prima urgenza, la prima richiesta dei ragazzini di oggi? milano.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.