da capodanno al rientro in ufficio

Dalla festa di Capodanno al ritorno in ufficio, scegliere un abbigliamento adatto permette di affrontare ogni occasione con naturalezza e stile. Dopo i momenti di convivialità, è importante ritrovare praticità e sobrietà senza rinunciare a un tocco di eleganza, per sentirsi sempre a proprio agio e presentabili. Una selezione di capi versatili aiuta a passare senza sforzo dalle festività alle attività quotidiane, mantenendo un’immagine curata e raffinata.

V oglia di brillare. Tra cenoni, pranzi di famiglia e party imperdibili, resta il desiderio di un guardaroba elegante e splendente. Come dimostra la maglia a collo alto donna del momento. Il maglione con la zip diventa protagonista: 5 outfit chic e semplici da replicare X Nell' Inverno 2025, in particolare con l'avvicinarsi di Capodanno, il classico e intramontabile lupetto scopre un lato glamour e festaiolo. Capace di accompagnare fashioniste di ogni età in tutti gli impegni di stagione. Grazie a dettagli inediti e ad una sfumatura che si fa notare, la maglia a collo alto da donna si candida a diventare il capo passe-partout degli outfit serali.

Il 63% di chi rifiuta il rientro in ufficio viene licenziato - pandemico continua a essere teatro di un acceso dibattito, con la questione degli obblighi di rientro in ufficio che alimenta tensioni e incertezze tra i dipendenti. tomshw.it

Rientro in ufficio: tra realtà e previsioni - pandemia, il dibattito sugli obblighi di rientro in ufficio continua ad alimentare tensioni. avvenire.it

