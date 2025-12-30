Dalla scena musicale dei Pitura Freska a quella scolastica, la trasformazione di Oliver Skardy rappresenta un percorso inaspettato. Cantautore noto anche per aver partecipato a Sanremo, ha attraversato un cambiamento significativo, passando da artista a bidello. La sua storia mostra come le esperienze diverse possano arricchire un percorso di vita, rivelando un volto nuovo e sorprendente di una figura pubblica conosciuta per il suo talento musicale.

“Sarà vero, dopo Miss Italia avere un Papa nero, no me par vero. Un papa nero, che ‘scolta ‘e ‘me canson in venessian perché el ‘se nero african”. La cantavano i Pityra Freska,il 1997 a Sanremo. Oggi emerge la storia di Oliver Sardy, uno dei leader del gruppo, che dai palchi è diventato bidello. La storia. Chi è Oliver Sardy? Al secolo è Gaetano Scardicchio, vero nome del cantante, ha 66 anni ed è a pochi mesi dalla pensione come collaboratore scolastico, ovvero il lavoro che una volta si definiva bidello. La sua storia la racconta il Corriere della Sera. Leggi anche Le profezie di Nostradamus e Malachia sul futuro papa: tra Parolin, Zuppi e Pizzaballa (che il 21 aprile ha compiuto 60 anni). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da cantante dei Pitura Freska a bidello, la metamorfosi di Oliver Skardy, che incantò Sanremo

