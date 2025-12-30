Da Cannavacciuolo a Capodanno 2026 servono 550 euro | ecco cosa si mangia a Villa Crespi

Per il cenone di Capodanno 2026 a Villa Crespi, il costo si attesta intorno ai 550 euro a persona. Il ristorante, situato sul Lago d’Orta e gestito dallo chef Antonino Cannavacciuolo, propone un menu raffinato e ricercato, rappresentando una delle esperienze gastronomiche più esclusive dell’anno. Di seguito, un’analisi di cosa prevedono i piatti e i servizi offerti in questa occasione speciale.

Il cenone di Capodanno rappresenta tradizionalmente una delle serate più costose dell'anno in qualsiasi ristorante, ma quando si parla di Villa Crespi, il lussuoso locale sul Lago d'Orta di proprietà dello chef Antonino Cannavacciuolo, i prezzi raggiungono cifre stellate. Per festeggiare Capodanno 2026 nel ristorante tristellato Michelin, gli ospiti dovranno infatti mettere in conto una spesa di 550 euro a persona, bevande escluse. Si tratta di un investimento notevole, soprattutto se confrontato con il menù degustazione standard del ristorante che normalmente parte da 290 euro a persona. Il raddoppio del prezzo per la serata di San Silvestro riflette l'esclusività dell'esperienza gastronomica proposta dallo chef campano, che recentemente ha visto confermate le sue tre prestigiose Stelle Michelin, uno dei massimi riconoscimenti nel campo della ristorazione internazionale.

