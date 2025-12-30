Curno incidente in via Fermi | grave un 73enne

A Curno, nel pomeriggio di martedì 30 dicembre, si è verificato un incidente in via Fermi Enrico. Un uomo di 73 anni, alla guida di un SUV, è rimasto coinvolto in un sinistro alle ore 16. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e il 73enne è stato trasportato in condizioni gravi presso le strutture ospedaliere.

Curno. Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 30 dicembre, in via Fermi Enrico. Un uomo di 73 anni era a bordo del suo suv quando, intorno alle 16.30, ha perso il controllo dell’auto finendo per scontrarsi contro un ostacolo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Curno, intervenuta sul posto. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un malore. Neell’incidente non risultano coinvolte altre auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni del 73enne, trasportato d’urgenza in ospedale, sono apparse subito serie: pertanto, l’intervento è stato classificato in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Incidente tra macchina e autobus in via Celoria: grave 73enne estratto dall’abitacolo della vettura Leggi anche: Incidente ad Aquino: 73enne guidava ubriaco, Mercedes sequestrata La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Curno, incidente in via Fermi: grave un 73enne - L'uomo, a bordo del suo suv, avrebbe fatto tutto da solo senza coinvolgere altri veicoli. bergamonews.it

Raddoppio Fs a Curno, non si esclude lo slittamento - La conferma non è ancora arrivata e non è da escludere uno slittamento dei lavori, anche se di lieve entità. ecodibergamo.it

L’incidente intorno alle 8:45, ferito un 58enne in modo non grave - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.