Cultura | l' appuntamento con Roma Capo D' Arte quest' anno sarà alla Rampa Prenestina

L'inizio dell'anno a Roma sarà segnato dall'inaugurazione di “Roma Capo D'Arte” alla Rampa Prenestina. Dal primo gennaio, il nuovo spazio culturale ospiterà concerti e installazioni artistiche, offrendo un'occasione di confronto e scoperta. Un appuntamento pensato per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città, contribuendo alla vivacità della scena locale.

Il primo gennaio inaugurazione ufficiale del nuovo spazio culturale di Roma con concerti e installazioni artistiche. Tra gli ospiti Margherita Vicario, Andrea Rivera, Linda Stabilini, Villa Ada Posse, Baro Colle Der Fomento + Vocalist La Rampa Prenestina apre le sue porte alla città e si presenta come nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea e alla musica dal vivo con “Roma Capo D'Arte”, l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per celebrare il nuovo anno nei luoghi più sorprendenti, innovativi e stimolanti della città. Per questa importante inaugurazione, la Rampa Prenestina proporrà un ricco programma di concerti dal vivo - tutti gratuiti- con artisti tra i più significativi della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cultura: l'appuntamento con “Roma Capo D'Arte” quest'anno sarà alla Rampa Prenestina Leggi anche: Rampa Prenestina, l'assessore alla Cultura Smeriglio visita Moebius Leggi anche: Condominio Aps, continua il percorso di installazioni site specific di arte contemporanea alla Rampa Prenestina La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Musei gratis Roma, 4 gennaio ingresso gratuito. Ecco dove; Premio Carlo Missaglia: celebrazione d'onore all'Unione Industriali di Napoli; Educazione, cultura e radici: il modello del Liceo Made in Italy di Locri presentato a Roma. Cultura: l'appuntamento con “Roma Capo D'Arte” quest'anno sarà alla Rampa Prenestina - Il primo gennaio inaugurazione ufficiale del nuovo spazio culturale di Roma con concerti e installazioni artistiche. iltempo.it

