Cultura della pace e diritti | il cesenate Andrea Antonioli ai vertici dell' Osservatorio nazionale sulle minoranze

Andrea Antonioli, cittadino cesenate, è stato nominato co-fondatore e membro dell’Osservatorio nazionale sulle minoranze (Onm). L’organismo si dedica al monitoraggio e alla tutela dei diritti delle comunità linguistiche, religiose ed etniche presenti in Italia. Questa nomina rappresenta un passo importante per rafforzare la cultura della pace e la difesa delle minoranze nel nostro Paese, contribuendo a un dialogo più inclusivo e rispettoso.

L'Osservatorio nazionale sulle minoranze (Onm) annuncia la nomina di Andrea Antonioli a co-fondatore e funzionario dell'organismo, nato per monitorare, documentare e promuovere la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, religiose ed etniche presenti in Italia.

