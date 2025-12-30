I cubetti di tonno e salmone sono una scelta semplice e raffinata per il menu di fine anno. Lo chef Giorgio Tucci del ristorante Della Rosa di Sirolo predilige il pesce, simbolo di freschezza e qualità, per offrire ai clienti un momento di gusto autentico. La semplicità degli ingredienti valorizza al meglio ogni preparazione, creando un percorso culinario essenziale e di classe per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Lo chef del ristorante "Della Rosa" di Sirolo Giorgio Tucci, sceglie, come sempre, il pesce per il cenone di fine anno, elemento imprescindibile per chiudere in bellezza. Il proprietario di uno dei locali culinari più rinomati e frequentati della Riviera del Conero, che ha partecipato a una magnifica puntata della trasmissione "Quattro ristoranti" con lo chef Alessandro Borghese, ha svelato così come le sue prelibatezze possono essere traslate anche in un cenone casalingo per dare la possibilità a chiunque di poter essere deliziato da piatti semplici ma sublimi. Chef, che cosa propone per il fine 2025? "Per iniziare cubetti di tonno salmone e ombrina, per antipasti la nostra selezione di antipasti freddi, caponata con tonno, raguse in porchetta e polenta cacio e pepe con ragù bianco di pesce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cubetti tonno e salmone. La parola d’ordine è fare cose semplici"

